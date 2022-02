Pauls Jets: Songwürste für die Ewigkeit

Mit den Jahren öffnet sich der anfängliche Quasi-Alleinunterhalter Buschnegg immer stärker. „Wahrscheinlich wollten wir auch wegen der Corona-Isolation zu viert Musik machen. Eben das Gegenteil von davor, wo ich meist allein am Computer saß und an den Tracks arbeitete.“ Pauls Jets sind längst ein bisschen so wie das Mahavishnu Orchestra des Pop. Der Freiheit des Tuns wird alles andere untergeordnet. Das bei all der Liebe zum Verqueren und Experimentellen dann derart eingängige Nummern wie der Alternative-Chart-Hit „Baby“ herauskommen, wirkt fast schon wie Hohn für all jene, die auf Biegen und Brechen in die Radios kommen wollen. „So ganz kann ich mich nicht vom Gedanken loslösen ein Lied zu schreiben, das allen gefällt“, entfährt es Buschnegg fast schon entschuldigend, „aber was ist heute schon eingängig? Ich mag auch Dua Lipas Single ,Love Again‘. Man muss einfach was spüren. Das kann auch bei krachigen Songs passieren.“