Indonesien: Dutzende Affen in Netzsäcke verpackt

Unfassbares Tierleid in Indonesien: Nach einem offenbar gescheiterten Wildtierhandel wurden in der Provinz Saraburi, in der es zwei Nationalparks gibt, Dutzende lebende und in engen Netzsäcken verpackte Affen gefunden. Einheimische entdeckten die Primaten - bei einige handelte es sich gar um Jungtiere - nachdem sie am Donnerstag aus einem verlassenen Haus in der Ortschaft Phu Kae ein Wimmern und Weinen gehört hatten.