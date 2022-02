Jakob Pöltl überragt bei Sieg mit Career-High

Die Spurs legten in Oklahoma City schon vor der Pause den Grundstein für ihren Erfolg. 73:58 lagen sie zur Halbzeit voran. In der Schlussminute kamen die Gastgeber noch auf 106:111 heran. „Wir waren zwischendurch etwas nachlässig, aber insgesamt war es eine gute Leistung“, resümierte Pöltl. Für seinen Coach Gregg Popovich war das 114:106 der 1.333ste Sieg in der NBA. Der 73-Jährige ist damit alleiniger Zweiter in der ewigen Rangliste. Don Nelson hält bei 1.335 Erfolgen und wird wohl bald an der Spitze abgelöst werden.