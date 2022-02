Zwei Österreicherinnen gewinnen bei der Berlinale

In der gleichen Sektion konnte die 70-jährige Regisseurin Ruth Beckermann jubeln. Sie gewann mit ihrem Dokuprojekt „Mutzenbacher“, in dem sie mit 75 Männer - ausgehend vom titelgebenden Erotikroman - über deren Sexualität spricht, die Auszeichnung für den besten Film der Sparte für ästhetisch wagemutige Werke. „Das ist so unglaublich unerwartet für mich“, zeigte sich Beckermann überwältigt.