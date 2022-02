Parkpickerl in Wien: Gemeinden fürchten um Pendler

Bis auf wenige entlegene Gebiete am Stadtrand wird ganz Wien zur flächendeckenden Kurzparkzone. Die Begeisterung im Burgenland hält sich in Grenzen. „Gerade für junge Menschen, die in Wien studieren oder eine Ausbildung machen, bedeutet das flächendeckende Parkpickerl zusätzliche Kosten“, erklärt ÖVP-Verkehrssprecher Georg Rosner, der auch Bürgermeister von Oberwart ist. Viele Studierende könnten das zum Anlass nehmen, um aus dem Burgenland wegzuziehen.