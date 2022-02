Strolz stolz: „Die Kanten habe ich selbst gemacht“

Gold in der Kombi, jetzt Silber im Slalom - Johannes Strolz gehört in Peking zu Österreichs Medaillenhamstern - und das, obwohl er mehr Arbeit auf sich nimmt, als viele andere. Denn er gibt nicht nur auf der Piste, sondern eben auch im Skiraum Gas. So hat er sich auch zwischen den beiden Durchgängen wieder höchstpersönlich um den Zustand seiner Skier gekümmert.