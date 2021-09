Rückschlag bei Suche nach Impfstoff gegen HIV/Aids

Schon Tests mit mehreren Vakzinen

In den vergangenen Jahrzehnten wurden mehrere potenzielle HIV-Impfstoffe in klinischen Untersuchungen an Probanden getestet. Mit einer der Vakzine konnte in einer Wirksamkeitsstudie zwar eine Schutzrate von 31 Prozent vor einer Infektion bewiesen werden, das war viel zu gering, um einen breiten Einsatz zu rechtfertigen.