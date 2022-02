Sonya Kraus: „Ließ mir beide Brüste abnehmen“

Chancen für Kraus sind „bombastisch“

Der Entschluss ist Kraus nicht leicht gefallen, dass sie nun gesund bleibe, dafür stünden die Chancen aber „bombastisch“, sagte sie. Dennoch sei nicht alles reibungslos verlaufen, so Kraus, die auch Teil des VOX-Formats „Showtime of my Life - Stars gegen Krebs“ ist. „Ich hatte eine Port-Thrombose und musste aufgrund einer Nachblutung noch einmal operiert werden“, schilderte sie. „Aber das ist alles Jammern auf hohem Niveau.“