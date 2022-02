Kriminalstatistik: Licht und Schatten in Innsbruck

Beschädigungen von Pkw und Graffitis an Häusern

Deutlich zugenommen haben die Sachbeschädigungen – von 1294 auf 1700 Delikte. Dies drückte sich vor allem durch die Verunstaltung von Gebäuden mittels Graffitis und durch Vandalismus an Fahrzeugen aus. „Es gelang uns allerdings, eine große Serie von Fahrzeugbeschädigungen in einem einzigen Straßenzug in Innsbruck zu klären“, freut sich Christoph Kirchmair, Chef der Innsbrucker Kriminalpolizei.