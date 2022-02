Weniger Straftaten, Tirol bei der Aufklärung top

24.120 Tatverdächtige ausgeforscht

Auch Tersch verwies auf das Ausbleiben der Touristen, das vor allem in den Bezirken Landeck, Schwaz und Kitzbühel zu Rückgängen bei den Anzeigen führte. 2021 wurden 24.120 tatverdächtige Personen ausgeforscht und angezeigt, so Tersch, davon seien 9313 sogenannte fremde Tatverdächtige - also Personen ohne österreichische Staatsbürgerschaft. Der Anteil dieser Gruppe war mit 38,6 Prozent rückläufig - 2020 waren es noch 40,4 Prozent gewesen. 649 Touristen wurden 2021 angezeigt, signifikant weniger als im Vorjahr mit 2224. 806 kriminelle Asylwerber wurden ausgeforscht, in etwa gleich viele wie 2020.