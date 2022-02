Erdbeben: 22 Kilometer von Hermagor entfernt

Das Erdbeben ließ am Dienstag um 3.12 Uhr morgens in Italien die Erde wackeln und hatte eine Stärke von 3,4. Laut dem Erdbebendienst INGV (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) lag das Epizentrum des Erdstoßes bei der Gemeinde Dogna in einer Tiefe von zehn Kilometern.