Notfall-Petition für Pflege: „Situation prekär“

„Die derzeitige Situation in den Bereichen Gesundheit, Soziales, Pflege und Betreuung ist mehr als prekär und das nicht nur in Niederösterreich. Die körperlichen und psychischen Belastungen in diesen Bereichen haben mittlerweile die rote Linie weit überschritten, und es ist dringender Handlungsbedarf gegeben“, heißt es in einer deftigen Resolution mehrerer Betriebsratsvorsitzender von heimischen Pflege-Einrichtungen. Adressiert sind die neun Forderungen – von einer Aufstockung des Personalschlüssels über weniger administrative Tätigkeiten bis hin zu besserem Entgelt ist die Rede – übrigens an die politischen Entscheidungsträger in Bund und Land.