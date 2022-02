Forderung nach Covid-Zulage für Spitalspersonal

Nicht erst seit Corona gehen die Spitalsärzte auf den verschiedensten Stationen an ihre Grenzen. Die Wiener Ärztekammer fordert angesichts der hohen Inzidenzen und der Hospitalisierung im Normalbereich, dass Sonderzahlungen und Nebengebühren nicht nur an Mitarbeiter mit Kontakt zu Covid-Patienten gehen, sondern an alle Spitalsärzte.