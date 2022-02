„Es gibt keine Ausreden für fehlende Busse“

Dass sich im Verkehr etwas ändern muss, ist für die Grünen so sicher wie die Marmelade in der Sachertorte. Doch nicht nur für die Grünen, auch die ÖVP ist mit an Bord und so wird auf Bundesebene an einer Novellierung der StVO gearbeitet. Geeinigt hat man sich bisher grob auf die Einführung einer „Schulstraße“: Bis auf wenige Ausnahmen (Anrainer, Lieferungen) sollen in diesen Straßen vor Schulen und Kindergärten die Autos fern bleiben. Parkmöglichkeiten in der Nähe müssen freilich eingeplant werden.