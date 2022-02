Nach Brand im Sägewerk läuft die Produktion wieder

Produktion läuft seit Montag in der Früh wieder

Laut Christian Scharf, dem Unit Manager des Sägewerks, läuft die Produktion seit Montag in der Früh bereits wieder: „Wir konnten alle Produktionsstätten wieder in Betrieb nehmen und kümmern uns bereits wieder um aktuelle Aufträge. Am wichtigsten ist, dass bei dem Brand niemand verletzt wurde. Danke an alle Einsatzkräfte!“