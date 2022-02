In 170 Jahren: Erste Frau in Männerdomäne am Ruder

Die Rechtsanwaltskammer wächst und hat nun in der Meranerstraße in Innsbruck neue Räume dazubekommen.

Ja, wir werden personell aufstocken müssen. Der Verwaltungsaufwand wird leider nicht weniger. Und wir wollen versuchen, unsere Aus- und Fortbildungsoffensive, die wir jetzt schon seit Jahren in der Kammer haben, weiterzuführen. Und da hat sich die Gelegenheit ergeben, im ersten Stock des Millerhauses weitere Räumlichkeiten anzumieten. Damit können wir auch den Kolleginnen und Kollegen in Tirol die Aus- und Fortbildung vor Ort in eigenen Räumen ermöglichen.