„Versteckte“ Entlastung für Politik-Pensionisten

„Versteckt“ in einem 5. Oö. Covid-19-Gesetz planen Schwarz und Blau eine kleinere Entlastungs-Offensive für pensionierte Langzeit-Landespolitikerinnen und -Politiker in Oberösterreich. Es geht um die Höhe ihrer Beiträge, wenn sie in der Krankenversicherung der Landesbediensteten bleiben (KFL) wollen.