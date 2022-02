Graz: Drei Männer bedrohten und schlugen Opfer

Die Tat dürfte sich am Samstagabend zwischen 22.30 und 22.34 Uhr in der Sterngasse in Graz ereignet haben. Drei unbekannte Täter forderten den 41-Jährigen auf, ihnen Bargeld auszuhändigen. Als er den Aufforderungen der Unbekannten nicht sofort Folge leistete, dürften die Täter ihn mit einem Messer bedroht, ins Gesicht geschlagen und als er am Boden lag, auf den Kopf des Opfers eingetreten haben. Einer der Täter konnte ihm schließlich Bargeld in niedriger Höhe aus der Hosentasche entwenden.