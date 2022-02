Impfgegner: Steiermark hat für MFG keine Priorität

Paukenschlag Nummer 1: Bei der Wahl in Oberösterreich zog MFG mit 6,2 Prozent in den Landtag ein. Paukenschlag Nummer 2: Bei der Gemeinderatswahl in Waidhofen an der Ybbs (NÖ) wählten 17 Prozent die neue Protestpartei. Und Paukenschlag Nummer 3 soll in zwei Wochen folgen, bei den Gemeinderatswahlen in Tirol. „Wir gehen von einem sehr, sehr guten Ergebnis aus“, ist Bundesgeschäftsführer Gerhard Pöttler voller Selbstbewusstsein.