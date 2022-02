MFG mit Rückenwind: „Unser Ziel liegt im Landtag“

Menschen, Freiheit, Grundrechte – die MFG ist zwar derzeit noch ohne richtiges Parteiprogramm, aber mit Blick auf das Ergebnis der Gemeinderatswahl in Waidhofen an der Ybbs (17,1 Prozent) dürfte man auch so bei Wählern ankommen. Das erklärte Ziel ist der Einzug in alle Landtage, Angst vor einem schnellen Zerfall hat man jedenfalls nicht: „In den Bezirken sind wir schon gut aufgestellt. Das zeigt, dass wir auf einem guten Weg sind“, erklärt Bundesgeschäftsführer Pöttler im Gespräch mit der „Krone“.