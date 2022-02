Innsbruck-Land ist bei Wahl der Stimmen-Bringer

Bewegung in Axams und in der Marktgemeinde Zirl

Aufmerksamkeit ist auch dem Kampf um die Marktgemeinde Zirl sicher: SPÖ-Dorfchef Thomas Öfner muss sich hier gegen weibliche Konkurrenz behaupten. Im Umland von Innsbruck sind traditionell die Grünen stark vertreten. In 16 Gemeinden werden sie in Innsbruck-Land Kandidaten stellen und davon in 14 Gemeinden mit rein Grünen Gruppen antreten (Absam, Aldrans, Axams, Götzens, Hall, Lans, Mils, Mutters, Natters, Rum, Telfs, Thaur, Völs, Zirl). Besondere Chancen auf eine Stichwahl rechnen sie sich in den Hochburgen Telfs und Axams aus.