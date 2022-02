Aufregung um Hortbeitrag während Quarantäne

Ein „Krone“-Leser wandte sich an die Redaktion mit der Frage: „Warum bitte müssen Eltern den Hort weiter bezahlen, wenn eine Schulklasse wegen Corona-Fällen behördlich gesperrt ist und es Schülern für mindestens fünf Tage dezidiert verboten ist, den Hort zu besuchen?“ Es gehe um rund zehn Euro am Tag, sprich rund 50 Euro während einer Klassensperre - für viele Familien angesichts von Teuerung und Pandemie keine Kleinigkeit: „Es wird immer von der Unterstützung für Familien gesprochen, und dann bleiben Eltern ohne erbrachte Leistung auf den vollen Kosten sitzen. Viele Familien sind betroffen“, so der Vater einer neunjährigen Tochter.