Adele: Wilde Partynacht mit Strip und Stangentanz

Nur im BH beim Feiern

Mit steigendem Alkoholpegel fielen bei der 33-Jährigen wohl auch noch die allerletzten Hemmungen - und die Kleidung. Denn noch später am Abend habe sich Adele schließlich nur noch in Hose und sexy Body unters Partyvolk gemischt, berichtete die britische Zeitung. Da bleibt nur zu hoffen, dass wenigstens der Kater am nächsten Tag nicht allzu schlimm ausgefallen ist ...