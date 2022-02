Teufelskreis Armut: Wie kommen Kinder da raus?

Jedes fünfte Kind ist in Österreich von Armut betroffen - in der Stadt ist es sogar jedes Dritte. Im Winter müssen sie zu Hause frieren, weil nicht geheizt werden kann, bei den meisten herrschen beengte Wohnverhältnisse, sie haben keine gescheite (Winter-)Kleidung, Spielzeug sowieso nicht. Aber auch gesundheitlich geht es ihnen nicht gut: schlechte oder unzureichende Ernährung, ein geschwächtes Immunsystem und enorme psychische Belastungen können häufig beobachtet werden. Welche Auswege gibt es hier? Wie kann man Kinder von dem Teufelskreis der Armut befreien? Inwiefern ist Armut vererbbar? Wie hängen Reichtum und Armut zusammen? Und wie kann es sein, dass sich in einem der reichsten Länder der Welt so viele Kinder in dieser Situation befinden? Darüber spricht Podcast-Hostess Annie Müller Martínez mit ihrem Gast Erich Fenninger (Sozialarbeiter und Geschäftsführer der Volkshilfe Österreich) in dieser Folge von „Wie gibt’s das?!“.