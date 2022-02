Im Außerfern tickt die Demokratie etwas anders

Hälfte aller Bürgermeister geht in Politpension

Trotzdem wird es spannend. Rein schon aufgrund der Tatsache, dass rund die Hälfte der aktuellen Bürgermeister nicht mehr antreten. Knapp über 26.000 Wahlberechtigte werden in 35 Gemeinden zu den Urnen gebeten. Die Spannung in der Buntheit ist allerdings überschaubar: Ein NEOS-Kreuz findet man nicht. Die FPÖ hüllt sich in Schweigen, die SPÖ meldet zwei Listen und einen Bürgermeisterkandidaten (Pflach) und die Grünen drei Listen, wobei die Bezirkssprecherin Regina Karlen Chefin von Breitenwang werden möchte. Eine gewachsene ÖVP-Dominanz also. Besser gesagt, eine ÖVP-Nähe, weil im Listennamen kaum eine Partei zu finden ist.