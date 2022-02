So schmecken Mehlwürmer à la Bolognese

Die Spaghetti Bolognese in den zwei kleinen Gläsern am Tisch schafft gleichzeitig diese Bilder im Kopf. Beim Abnehmen der Deckel erfüllt sie auch äußerlich die Erwartung an das Gericht: Beide Varianten enthalten eine orangefarbene Sauce, dazwischen sind kleine Stückchen von Zwiebeln und Karotten zu erkennen. Sie unterscheiden sich kaum. Doch nur eines hält sich an das klassische Rezept mit Rindfleisch. Das andere der beiden Gläser enthält, was gar nicht in das Bild von „bella vita“ passt: kleine, kriechende Insekten. Ekel ersetzt den Italo-Star.