Impfpflicht erfüllt? Online-Tool verrät es

Seit Samstagmitternacht ist in Österreich die Corona-Impfpflicht in Kraft. Sie gilt für alle Personen mit Wohnsitz in Österreich ab 18 Jahren, Ausnahmen sind für Schwangere und jene vorgesehen, die sich aus gesundheitlichen Gründen nicht impfen lassen können, sowie - bedingt - auch für Genesene. Ob man selbst die Impfpflicht erfüllt oder eben nicht, verrät jetzt ein einfaches Online-Tool.