Explosion in Garage! 63-Jähriger schwer verletzt

Ein lauter Knall überraschte am Samstagabend gegen 21.30 Uhr einen 63-Jährigen in Mettersdorf. Als er zu seiner Garage schaute, sah er, dass diese in Brand stand. Eine detonierte Gasflasche hatte laut der Feuerwehr ein Loch in die Wand gerissen, Ölfässer und Autoreifen brannten ebenso. Der Mann dürfte sich beim Öffnen der Tür schwere Verbrennungen erlitten haben.