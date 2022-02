„Ich habe von den fünf Wahlstimmen geträumt“

Keine Zeit zu verschnaufen

Ob er damit gerechnet hätte, dass die Wahl ein solches Kopf-an-Kopf-Rennen werden würde? „Ich habe erst vor wenigen Tagen sogar davon geträumt, dass es bei dieser Wahl um fünf Stimmen gehen wird. An Hellseherei glaube ich aber trotzdem nicht“, berichtete Lucian kurz nach Bekanntwerden des Ergebnisses. Zeit zum Verschnaufen hat Lucian auch nicht, denn schon am Montag wird er in Bludenz angelobt. Am Abend steht dann die erste von ihm als Bürgermeister geleitete Sitzung in der Gemeindevertretung an.