Prinz Andrew soll im März unter Eid aussagen

Vorwürfe zurückgewiesen

Der Prinz hatte zuletzt angekündigt, er werde sich einem Geschworenenprozess stellen. In einem Dokument, das seine Anwälte vor Gericht in New York einreichten, werden die Vorwürfe, Andrew habe Giuffre als Minderjährige sexuelle Gewalt angetan, erneut zurückgewiesen und elf Gründe aufgelistet, warum die Zivilklage abgewiesen werden sollte. Ob es tatsächlich in den USA zum Prozess kommt oder ein außergerichtlicher Vergleich erzielt wird, ist offen.