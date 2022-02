Salzburg AG erhöht Druck auf Betriebsrat

Frank Conrads ist der Betriebsratsvorsitzende der Sparte Verkehr in der Salzburg AG und war im Dezember als Experte von der FPÖ in den Landtag zum Thema Obusse geladen. Er berichtete auch, wie die Umstände aus seiner Sicht sind. Wenige Tage später wurde er schriftlich vom Konzern angewiesen, derartige Auftritte künftig zu unterlassen und wenn nur mit Zustimmung des Vorstands wahrzunehmen. Andernfalls würden Konsequenzen drohen. Welche Konsequenzen dem Betriebsrat drohen würden, fragte Marlene Svazek im Landtag nach. Antwort bekam sie am Mittwoch in der Sitzung von Landeshauptmann Wilfried Haslauer keine. Der Landeschef ist Aufsichtsratvorsitzender des Unternehmens.