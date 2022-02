Drei Millionen Corona-Impfungen verabreicht

Höher denn je, aber doch niedriger als von den meisten Experten erwartet, waren die Zahlen der Neuansteckungen diese Woche in NÖ. Das liegt einerseits wohl an der hohen Dunkelziffer, andererseits gewiss aber auch an der guten Durchimpfungsrate. Mehr als 85 Prozent aller Erwachsenen im Land sind geimpft.