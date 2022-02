Mehrere Hotels fielen Betrüger-Paaren zum Opfer

Die Pärchen im Alter zwischen 33 und 52 Jahren stiegen von 28. Jänner bis 4. Februar in vier verschiedenen Hotels in Ischgl, St. Anton am Arlberg, Schruns in Vorarlberg und Dietmannsried im deutschen Allgäu ab. Sie gaben dabei falsche Daten an und bezahlten im Vorhinein über Buchungsplattformen im Internet - allerdings mit geklauten Kreditkartendaten. In einem Betrieb bezahlten sie auch die Hotelrechnung auf diese Art.