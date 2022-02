Briefe an Geschäftsmann beim Restmüll abgelegt

An wahrlich abenteuerlichen Orten rund um sein Wohnhaus in Gallneukirchen muss sich Geschäftsmann Walter Vogl seine Post regelrecht zusammensuchen. Manche Sendungen kommen erst durch Zufall zum Adressat. „Die Post wurde in der Hauseinfahrt auf Paletten abgelegt und vom Wind verblasen. Gut zwei Wochen später habe ich einen Brief unter dem Anhänger gefunden, aber nur deswegen, da ich den Anhänger vom Platz wegzog, weil ich ihn brauchte. Wer weiß, wie viele Briefe weiter weggeblasen wurden“, schilder Walter Vogl nur eines seiner „Post-Abenteuer.“ „In Linz finden Passanten Briefe, die für unsere Firma bestimmt sind, auf dem Parkplatz.“ Vogl ist überzeugt, dass er kein Einzelfall ist.