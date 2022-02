Millionenkrimi um Urenkelin von Erzherzog

„Ex“ schuldet 1,2 Millionen Euro

Umgerechnet rund 2,4 Millionen Euro wurden der Urenkelin des 1914 in Sarajewo ermordeten Erzherzogs Franz Ferdinand damals vom Familiengericht in im Zuge der Scheidung zugesprochen. Vier Jahre später stand Marie-Therese von Hohenberg nun neuerlich in London vor Gericht. Weil sich ihr „Ex“ und der Vater des gemeinsamen Kindes bis heute weigert, noch ausstehende 1,2 Millionen Euro zu bezahlen.