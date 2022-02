20.000 Vorarlberger profitieren von Hilfspaket

Über die stark steigenden Energiepreise und die hohe Inflationsrate diskutierten Finanzminister Magnus Brunner und der Vorsitzende der Landeshauptleutekonferenz, Markus Wallner, am Freitag in einem einstündigen Arbeitsgespräch in Bregenz. Ein auf Bundesebene geschnürtes Paket soll Hilfe gegen Teuerung leisten.