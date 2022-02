Parteien starten in einen langen Wahlkampf

„Themenverfehlung“

Da ist die Optik für die Blauen tatsächlich schief, sind doch fast alle Gemeinden, in denen solche Projekte zur Diskussion stehen, derzeit in der Hand freiheitlicher oder FPÖ-naher Bürgermeister: Deutsch-Griffen, Gmünd oder auch Bad St. Leonhard. Die Volkspartei will es in Sachen Almen allen recht machen und zieht sich, so Landesrat Martin Gruber und Klubobmann Markus Malle, auf den Standpunkt zurück: „Investieren ja, spekulieren nein.“ Einer der wenigen, die einen Frühstart in den Wahlkampf durchaus goutieren würden, ist Team Kärnten-Chef Gerhard Köfer, ein bekannt starker Wahlkämpfer. Die Debatte um die Almen sei eine glatte Themenverfehlung, meint Köfer. „Inflation, Heizkosten, Benzinkosten, Mietkosten, das sind die wahren Sorgen der Kärntner.“