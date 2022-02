Familie brutal bedroht: Mann verübte auch Einbruch

Am Dienstag nämlich war ebenfalls in Feldbach ein 95-Jähriger in seinem Wohnhaus brutal überfallen worden. Es wurde ihm Geld gestohlen und er wurde verletzt. Doch er konnte den Täter zumindest den Beamten beschreiben - ihre Fahdung blieb am Tattag noch erfolglos, doch tags darauf erkannten sie sofort die Parallelen.