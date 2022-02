Marco Schwarz: „In drei Wochen nur drei Tage frei“

„Abfahrer werden mitreden“

Viel Zeit auf den Abfahrtslatten verbrachte der Techniker in diesem Winter nicht, in Tarvisio fuhr er Mitte Jänner und mitten in der Slalom-Hochzeit zwei Trainings und ein Europacuprennen (31.), um die benötigen FIS-Punkte für den Olympiastart zu haben. „Das kann schon reichen. Aber am Anfang tu ich mir beim Timing immer schwer, wenn so lang gezogene Kurven sind, dass ich da auf den Punkt vorfahre und nicht zu ungeduldig werde. In den Technikrennen geht es ja Schlag auf Schlag.“