Giants wechseln Trainer nach fünf Monaten erneut

Neuer Mann hat viel Erfahrung

Mit Douglas Adkins steht der neue Trainer aber schon bereit. Er kann auf eine Erfahrung von über 30 Jahren als College-Trainer in den USA zurückblicken. In Europa ist er kein Unbekannter: Mit Finnland wurde er Europameister, gewann als Defensiv-Koordinator mit den Danube Dragons die Austrian Bowl 2010 oder war auch Meister in Schweden und Serbien. „Ich bin sehr froh und freue mich darauf, die Giants zu trainieren. Das ist eine tolle Chance. Sie haben in Österreich immer zu den stärksten Teams der Liga gehört.“ Das wird sich dann Anfang April beim Start zeigen.