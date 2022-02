„Challenge, da erst einmal runterzufinden“

Bevor am Donnerstag das erste Abfahrtstraining der Männer auf der Olympiastrecke in Yanqing stattfindet, haben die Trainer am Mittwoch die Gelegenheit bekommen, erstmals auf die Piste zu gehen. „Sie ist sehr olympiawürdig. Wenn das Wetter fair ist, gibt es sicher einen würdigen Olympiasieger“, sagte ÖSV-Speedtrainer Sepp Brunner. Gestartet wird auf der Strecke mit Namen Rock in 2.179 m Höhe, das Ziel ist nach 2.950 m Länge auf 1.285. Zum Problem könnte der Wind werden. Es sei „eine Challenge, da ert einmal runterzufinden.“