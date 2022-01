1. Mayer-Eindruck: „Dürfte anspruchsvoll werden“

Das 1. Kontingent der heimischen Skifahrer hat bereits am Samstag Quartier in Yanging bezogen, wo die Alpin-Bewerbe der am 4. Februar startenden Olympischen Spiele steigen. Am Sonntag nahm man ersten Kontakt mit dem chinesischen Schnee auf. „Es ist wie erwartet, der Schnee erinnert mich an Nordamerika“, berichtete etwa Matthias Mayer. „Das Gelände sieht gut aus, relativ steil, es dürfte schon anspruchsvoll werden.“