Olympia-Abfahrt: Von wegen flach!

Russi meinte, er vergleiche zwar Kurse nicht gern, aber die Strecke in Yanqing erinnere ihn an die „Birds of Prey“ in Beaver Creek - eine der anspruchsvollsten Pisten im Weltcup. Beim Entwerfen eines Kurses wolle er die weltbesten Skifahrer auf die Probe stellen. Daher stelle er Sprünge, Technik und Mut in den Vordergrund und nicht das Gleiten, so der Abfahrts-Olympiasieger von 1972 in Sapporo.