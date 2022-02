Impfung „kein Grund, den Kontakt zu unterbinden“

Impfung: „Eltern sollten einvernehmlich vorgehen“

Am schwierigsten sind Konflikte rund um die Impfung. „Das Problem ist, dass das ein sehr emotionales Thema ist und man nur schwer eine Kompromisslösung finden kann. Ich kann nur impfen oder nicht impfen, die halbe Impfung funktioniert nicht.“ Daher rät Thornton im Vorfeld zu möglichst offener Kommunikation und einer gemeinsamen medizinischen Beratung. „Für das Kind ist es wahnsinnig schwierig, wenn es in einen Loyalitätskonflikt gerät“. Bei gemeinsamer Obsorge darf ein Elternteil theoretisch auch einfach kurzen Prozess machen: „Wenn ich die Obsorge nicht habe, kann ich das Kind nicht gegen den Willen des anderen Elternteils impfen lassen. Wenn beide die Obsorge haben, hat grundsätzlich jeder der Elternteile das Recht, in medizinische Behandlungen einzuwilligen. Das heißt, ich könnte theoretisch das Kind einfach schnappen und impfen lassen. Die Eltern sollten aber einvernehmlich vorgehen. Sonst muss streng genommen das Gericht angerufen werden.“ In Österreich entscheiden die Gerichte in solchen Fällen sehr einzelfallbezogen, so Thornton, und die Rechtsprechung hänge von Alter und Gesundheitszustand des Kindes ab. Deutschland sei da weniger kompromissbereit: dort sei völlig klar, dass das Gericht für eine Impfung entscheidet.