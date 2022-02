Warteschlangen, Aggression: Nerven liegen blank

Das Prozedere sieht wie folgt aus: Positiv Getestete erhalten am fünften Tag der Quarantäne eine SMS seitens der Behörde samt QR-Code und einer zehnstelligen Event-Nummer. Folglich muss in der MyNovatium-App oder der Web-Anwendung die neue Funktion „Freitesten“ gewählt werden. Dann muss die Event-Nummer eingegeben werden, damit die Behörde die Testung mit der betroffenen Person auch verknüpfen kann. Der durchgeführte Gurgeltest soll abschließend von einer Person des Vertrauens in einer Abgabestelle – etwa Spar- oder MPreis-Filialen – deponiert werden.