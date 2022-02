Wien und Bern wollen Kooperation verstärken

Karner verwies darauf, dass Österreich in Europa die zweitgrößte afghanische Gemeinschaft gemessen an der Bevölkerung habe. „Hier braucht es verstärkte Anstrengungen der Europäischen Union und natürlich der einzelnen Mitgliedsländer.“ Das Thema Migration, Kampf gegen Schlepper, rasche und beschleunigte Verfahren und Rückführungen werde auch beim EU-Innenministerrat am Donnerstag in Lille in Frankreich besprochen, an dem auch Keller-Sutter teilnimmt.