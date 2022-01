Schweizer Zoll greift immer mehr Afghanen auf

In den Jahren 2019 bzw. 2020 waren es jeweils noch rund 13.000 respektive 11.000 Personen gewesen. Der starke Anstieg sei insbesondere darauf zurückzuführen, dass die Zahl von afghanischen Migranten zugenommen habe, die von Österreich her irregulär in die Schweiz eingereist seien, hieß es demnach in einer Mitteilung des Schweizer Bundesamtes.