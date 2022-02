Maskenverweigerer begannen im Geschäft Prügelei

„So weit ist es schon gekommen“

Das Paar wollte nicht aussagen, was los gewesen war. Aber bei den folgenden Einvernahmen stellte sich heraus, dass der 20-Jährige zuerst die Filialleiterin darauf aufmerksam gemacht hatte, dass die beiden während dem Einkauf keine Maske trugen, weshalb die Filialleiterin diese ansprach. Nachdem das Paar dies mitbekommen hatte, ging der 33-Jährige plötzlich auf den 20-Jährigen los. Er schubste und versetzte ihm einen Faustschlag gegen die Brust. Zeitgleich befanden sich eine 19- und 41-Jährige an der Kassa und äußerten sich, dass es so weit bereits gekommen ist.