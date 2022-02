Mühsamer Weg zurück zu alter Stärke

Seine Reha absolvierte der ehemalige ÖFB-Teamspieler in Deutschland, mittlerweile ist er wieder in Salzburg. Wann der Mittelfeldspieler ins Training einsteigen kann, ist aber noch ungewiss. „Der Weg zurück ist mühsam, aber Verletzungen gehören zum Sport dazu. Ich hoffe, dass ich bald wieder mit den Jungs am Platz stehen kann“, wünscht sich Junuzovic eine möglichst zeitnahe Rückkehr.