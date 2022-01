„Hulk“-Nachfolger ist den Bullen Millionen wert

Einer, der auch im Frühjahr nicht aus der Startelf wegzudenken sein wird, ist Rasmus „Hulk“ Kristensen. Der 24-jährige Däne spielte sich mit Leistungen auf konstant hohem Niveau in die Notizbücher zahlreicher namhafter Klubs, der Zeitpunkt seines Abgangs ist nur mehr eine Frage der Jahreszeit, denn spätestens im Sommer wird es soweit sein. Das wissen auch die Ober-Bullen rund um Sportdirektor Christoph Freund. Deshalb wird der Belgier Ignace van der Brempt in den nächsten Tagen als Nachfolger Kristensen präsentiert werden. Das Rechtsverteidiger-Juwel, das in der heurigen Saison sechs Spiele in der Champions League für FC Brügge absolvierte, soll über fünf Millionen Euro kosten, ein Arbeitspapier bis 2026 unterschreiben.